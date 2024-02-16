В Новосибирске назвали марки самых популярных подержанных автомобилей

В январе этого года эти марки продавались в среднем меньше, чем за восемь недель. Honda Stepwgn в среднем продавалась за 52 дня. В январе были куплены 132 такие машины. Её средняя цена составила 1,7 млн рублей. Следом идет Toyota Camry: в январе было закрыто 103 объявления с такими машинами. Средня цена «Тойоты Камри» составила 2,7 млн рублей. На третьем месте был Nissan Note. В среднем его продавали за чуть более 1 млн рублей. За месяц продали 93 таких машины.