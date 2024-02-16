В Новосибирске 15 февраля пять домов на левом берегу остались без отопления

На левом берегу Новосибирска снова произошла коммунальная авария, из-за которой ряд домов остался без отопления. Информацию об отключениях теплоснабжения в многоквартирных домах опубликовали в telegram-канале «Новосибирск с огоньком». И подтвердили в пресс-службе СГК.
15 февраля в Ленинском районе произошёл прорыв теплосети на участке площади Станиславского.
По информации на данную минуту, повреждение возникло на внутриквартальном трубопроводе небольшого диаметра. Авария привела к отключению тепла в пяти домах.
Под аварийное отключение попали дома по адресам: Крашенинникова, 11, Крашенинникова, 13, Станиславского, 12, 3-й переулок Крашенинникова, 12, Титова, 30 и 32.
Ремонтные работы продолжались почти до часу ночи.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на выходных 17 и 18 февраля ожидается мороз около −28 градусов.