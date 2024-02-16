В Новосибирске 15 февраля пять домов на левом берегу остались без отопления

На левом берегу Новосибирска снова произошла коммунальная авария, из-за которой ряд домов остался без отопления. Информацию об отключениях теплоснабжения в многоквартирных домах опубликовали в telegram-канале «Новосибирск с огоньком». И подтвердили в пресс-службе СГК.