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С 16 февраля на всей территории Приангарья введен режим повышенной готовности

Сильный ветер и метели накроют Иркутскую область сегодня, в пятницу, 16 февраля. Региональное МЧС предупредило жителей и гостей региона о неблагоприятных погодных условиях.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 47% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в Приангарье под занавес рабочей недели ожидается усиление ветра, порывы которого составят 15−18 метров в секунду, и метели. На Байкале ветер усилится до 18−23 метров в секунду.

«Убедительная просьба учитывать прогноз опасных погодных явлений при планировании поездок на дальние расстояния, выходов на туристические маршруты, акватории водоемов для подледной рыбалки или пеших прогулок. В случае происшествия незамедлительно звоните на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101», — говорят в МЧС.

Напомним, ранее ИА «ТК Город» сообщало, что до 20 января погоду в регионе будет определять сильный циклон.

15 февраля губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности:

«В ближайшие дни нас вновь ждут морозы и сильный ветер, поэтому с сегодняшнего дня и до особого распоряжения режим будет действовать на территории всей области», — написал в своем Telegram-канале глава региона.