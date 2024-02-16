С 16 февраля на всей территории Приангарья введен режим повышенной готовности

По прогнозам синоптиков, в Приангарье под занавес рабочей недели ожидается усиление ветра, порывы которого составят 15−18 метров в секунду, и метели. На Байкале ветер усилится до 18−23 метров в секунду.
«Убедительная просьба учитывать прогноз опасных погодных явлений при планировании поездок на дальние расстояния, выходов на туристические маршруты, акватории водоемов для подледной рыбалки или пеших прогулок. В случае происшествия незамедлительно звоните на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — 101», — говорят в МЧС.
Напомним, ранее ИА «ТК Город» сообщало, что до 20 января погоду в регионе будет определять сильный циклон.
15 февраля губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности:
«В ближайшие дни нас вновь ждут морозы и сильный ветер, поэтому с сегодняшнего дня и до особого распоряжения режим будет действовать на территории всей области», — написал в своем Telegram-канале глава региона.