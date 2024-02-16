Хоккеисты «Байкал-Энергии» завершили домашнюю серию матчей победой

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержали победу над «Динамо» из Москвы в рамках завершающего матча на домашнем льду чемпионата России (12+). Встреча, которая состоялась накануне, 15 февраля, завершилась со счетом 6:3 в пользу иркутян. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом России.