Хоккеисты «Байкал-Энергии» завершили домашнюю серию матчей победой

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержали победу над «Динамо» из Москвы в рамках завершающего матча на домашнем льду чемпионата России (12+). Встреча, которая состоялась накануне, 15 февраля, завершилась со счетом 6:3 в пользу иркутян. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом России.
Поболеть за любимую команду в ЛД «Байкал» собрались 5156 зрителей. Сейчас «Байкал-Энергия» по-прежнему находится на пятом месте турнирной таблицы. Следующий матч «Байкал-Энергии» с командой «АК Барс-Динамо» из Казани состоится 20 февраля в Казани.