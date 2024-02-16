Движение ограничено на 100 участках трасс в 16 областях Казахстана

На момент 16 февраля, 03:00, в связи с неблагоприятными погодными условиями, такими как буран, снегопад, сильный ветер, метели, ограниченная видимость, угроза лавин, гололед и понижение температуры воздуха, были введены ограничения на движение транспорта на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях, сообщает El.kz, ссылаясь на информацию от «КазАвтоЖол».