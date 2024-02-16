Движение ограничено на 100 участках трасс в 16 областях Казахстана

Абайская область — девять участков (1 243 км).
Акмолинская область — 27 участков (2 201 км).
Актюбинская область — пять участков (778 км).
Алматинская область — один участок (84 км).
Атырауская область — один участок (9 км).
Восточно-Казахстанская область — пять участков (408 км).
Жамбылская область — один участок (450 км).
Жетысуская область — один участок (100 км).
Западно-Казахстанская область — один участок (133 км).
Карагандинская область — восемь участков (1 158 км).
Костанайская область — 11 участков (1 508 км).
Кызылординская область — один участок (815 км).
Павлодарская область — девять участков (1 624 км).
Северо-Казахстанская область — 15 участков (1 924 км).
Туркестанская область — два участка (283 км).
Улытауская область — три участка (543 км).
По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 13 261 км. Скопление транспорта на участке — 2 480 единиц (2 443 грузовых, 35 легковых, два общественных).
На автодорогах республиканского значения задействовано 149 единиц техники и 195 человек.
По данным синоптиков «Казгидромета», в пятницу, 16 февраля штормовое предупреждение объявлено в 12 областях, Алматы и Шымкенте. В регионах ожидаются туман, метель, гололед, сильный ветер.