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Движение ограничено на 100 участках трасс в 16 областях Казахстана

На момент 16 февраля, 03:00, в связи с неблагоприятными погодными условиями, такими как буран, снегопад, сильный ветер, метели, ограниченная видимость, угроза лавин, гололед и понижение температуры воздуха, были введены ограничения на движение транспорта на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях, сообщает El.kz, ссылаясь на информацию от «КазАвтоЖол».
Источник: EL.kz

Абайская область — девять участков (1 243 км).

Акмолинская область — 27 участков (2 201 км).

Актюбинская область — пять участков (778 км).

Алматинская область — один участок (84 км).

Атырауская область — один участок (9 км).

Восточно-Казахстанская область — пять участков (408 км).

Жамбылская область — один участок (450 км).

Жетысуская область — один участок (100 км).

Западно-Казахстанская область — один участок (133 км).

Карагандинская область — восемь участков (1 158 км).

Костанайская область — 11 участков (1 508 км).

Кызылординская область — один участок (815 км).

Павлодарская область — девять участков (1 624 км).

Северо-Казахстанская область — 15 участков (1 924 км).

Туркестанская область — два участка (283 км).

Улытауская область — три участка (543 км).

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 13 261 км. Скопление транспорта на участке — 2 480 единиц (2 443 грузовых, 35 легковых, два общественных).

На автодорогах республиканского значения задействовано 149 единиц техники и 195 человек.

По данным синоптиков «Казгидромета», в пятницу, 16 февраля штормовое предупреждение объявлено в 12 областях, Алматы и Шымкенте. В регионах ожидаются туман, метель, гололед, сильный ветер.