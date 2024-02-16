На «Таганае» побит рекорд величины снежного покрова

Как рассказали сотрудники национального парка, к середине февраля средняя глубина снежного покрова на территории выросла до 80 сантиметров, а максимальные показатели вовсе достигают отметки в 100 сантиметров. За последние 16 лет эти объемы стали рекордными. Причем представители «Таганая» заметили, что имеющихся размеров снегомерной рейки уже попросту не хватает для измерения.
Замеряют величину покрова с помощью снегомерного профиля. В окрестностях Центральной усадьбы проложено 100 точек. Каждая расположена в 10 сантиметрах от другой. И это только кажется, что на таком небольшом расстоянии глубина снега не должна сильно отличаться. На самом деле высота покрова действительно может быть очень разной.
По подсчетам специалистов, снег, который уже лежит в нацпарке «Таганай» имеет запас влаги на 220 миллиметров. Это уже в два раза больше, чем было в прошлом сезоне. Однако это еще не предел: ведь впереди самый снежный месяц — март, а значит показатели могут только вырасти.