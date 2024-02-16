На «Таганае» побит рекорд величины снежного покрова

По подсчетам специалистов, снег, который уже лежит в нацпарке «Таганай» имеет запас влаги на 220 миллиметров. Это уже в два раза больше, чем было в прошлом сезоне. Однако это еще не предел: ведь впереди самый снежный месяц — март, а значит показатели могут только вырасти.