С начала года в Кузбасс ввезли 84 тонны лука-севка из Франции

По данным Росстельхознадзора, с начала года в Кузбасс завезли 84 тонны лука-севка из Франции.
«Лук ввезён автомобильным транспортом, после прохождения таможенных процедур и карантинного фитосанитарного контроля 42 тонны остались в Кемеровской области и будут реализованы для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах, а 42 тонны отправились в Красноярский и Приморский края», — пишут сотрудники проверяющего органа.
Лук для посадки проверили на наличие и отсутствие карантинных организмов и на наличие ГМО. Посадочные качества удовлетворили инспекторов.
Мы писали, что в конце уборочной кампании прошлого года стало ясно: Кузбасс полностью обеспечил себя хлебом и кормами для животных. Однако некоторые продукты питания всё же приходится закупать в других регионах или за рубежом. Так, например, говядину — в Кемеровской области для соцнужд производят менее 30% мяса.