С начала года в Кузбасс ввезли 84 тонны лука-севка из Франции

Мы писали, что в конце уборочной кампании прошлого года стало ясно: Кузбасс полностью обеспечил себя хлебом и кормами для животных. Однако некоторые продукты питания всё же приходится закупать в других регионах или за рубежом. Так, например, говядину — в Кемеровской области для соцнужд производят менее 30% мяса.