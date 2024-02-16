В Иркутске готовятся к проведению Недели неформального образования

Организатором выступает администрация города. Проект направлен на популяризацию просветительской деятельности, выявление образовательных ресурсов, привлечение горожан к новым формам обучения, организацию досуга и повышение качества жизни. В основе лежит идея непрерывного образования.
В течение недели состоятся сотни познавательных и обучающих занятий для иркутян разного возраста. Участие в мероприятиях можно принимать всей семьей, отмечает пресс-служба мэрии.
«Приглашаем творческие коллективы и организации, сотрудников вузов, научно-исследовательских институтов и центров, школ, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров и кинотеатров — всех, кто занимается просветительской, развивающей, обучающей деятельностью. Неделя неформального образования дает возможность каждому поделиться имеющимися знаниями и опытом, узнать что-то новое», — рассказали в управлении реализации общественных инициатив администрации Иркутска.
Заявки для включения в программу обучения можно присылать до 7 марта включительно по адресу: irk-edu@admirk.ru.
Напомним, с декабря по март в России реализуется проект «Всей семьей». Все желающие могут зарегистрироваться на сайте: всейсемьей.рф/. Раз в неделю участники получают задания, которые нужно выполнить, а фото об этом разместить в своих социальных сетях с хештегом #ВсейСемьей. Предусмотрены призы и подарки.