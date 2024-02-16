В Иркутске готовятся к проведению Недели неформального образования

Напомним, с декабря по март в России реализуется проект «Всей семьей». Все желающие могут зарегистрироваться на сайте: всейсемьей.рф/. Раз в неделю участники получают задания, которые нужно выполнить, а фото об этом разместить в своих социальных сетях с хештегом #ВсейСемьей. Предусмотрены призы и подарки.