8 райцентров Новосибирской области получили новое качество питьевой воды благодаря нацпроекту

За период реализации проекта — с 2019 года обеспечено создание систем подготовки питьевой воды — в Сузуне, Тогучине, Карасуке, Красноозерском, построен новый водовод в город Обь, в 2023 году объекты введены в строй в Венгерово, Усть-Тарке, Маслянино. Это 8 реализованных проектов, которые включают в себя масштабные, комплексные объекты: новые водозаборные скважины или водозаборы, станции с новейшими системами водоочистки, новые водоводы.