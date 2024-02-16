«Елочный круговорот»: в городе продолжается акция по утилизации новогодних деревьев

«За полтора месяца жители столицы сдали на утилизацию более 34 тысяч новогодних деревьев. Больше всего елей, сосен, пихт и ветвей лапника москвичи передали в специальные экопункты с 23 по 29 января. А с 30 января по 5 февраля — на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день переработано более 25 тысяч деревьев и получено около 408 кубических метров щепы», — рассказала Юлия Урожаева, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.