«Елочный круговорот»: в городе продолжается акция по утилизации новогодних деревьев

В столице продолжается акция по утилизации новогодних деревьев «Елочный круговорот». В первую неделю февраля сборы превысили показатели за аналогичный период прошлого года.
«За полтора месяца жители столицы сдали на утилизацию более 34 тысяч новогодних деревьев. Больше всего елей, сосен, пихт и ветвей лапника москвичи передали в специальные экопункты с 23 по 29 января. А с 30 января по 5 февраля — на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день переработано более 25 тысяч деревьев и получено около 408 кубических метров щепы», — рассказала Юлия Урожаева, руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Деревья на утилизацию в рамках акции принимают с начала января в 600 специальных круглосуточных пунктах. Сдать елку можно до 25 февраля.
Из пунктов приема хвойные деревья отправляют на переработку. Щепу, полученную при утилизации, используют для посыпки экотроп и в качестве подстилки в вольерах животных на природных территориях города.
Участие в акции «Елочный круговорот» — это не только забота об экологии, но и возможность получить городские баллы, которые можно в дальнейшем обменять на ценные поощрения, например билеты на культурные мероприятия, сувениры с символикой городских проектов и многое другое. Для этого нужно зарегистрироваться в проекте «Город заданий» и выполнить задачу.
В этом сезоне «Елочного круговорота» более 11 тысяч москвичей уже получили свыше 20 миллионов баллов за участие в акции. Ознакомиться с условиями получения вознаграждения можно на сайте «Миллион призов».
Эколого-просветительская акция «Елочный круговорот» проводится Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы с 2016 года. За это время было собрано более 220 тысяч деревьев.
Проект «Город заданий» работает с января 2022 года. С его помощью москвичи помогают контролировать работу городских служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.