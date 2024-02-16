В Хабаровске спортшкола выплатила девочке 100 тысяч рублей за перелом ноги

Ранее мама девочки обратилась в суд с жалобой, что дочь сломала ногу во время занятий по спортивной гимнастике в одной из профильных школ города. Несколько месяцев после этого юная спортсменка не могла ходить. Инцидент, утверждала родительница, произошёл из-за недосмотра тренера.
Суд обязал спортшколу выплатить ребёнку компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч рублей. Учреждение не стало платить деньги добровольно, после чего в дело вмешались судебные приставы по Индустриальному району. Директора предупредили об ответственности, после чего на его счёт наложили арест.
«Данная мера быстро возымела нужный результат, была выплачена полная сумма компенсации. Права и законные интересы ребёнка восстановлены», — прокомментировали в ГУФССП.