Президент России присвоил звание «Матери-героини» жительнице Кузбасса

Сибиряки, добившиеся выдающихся успехов в профессиональной и общественной деятельности, отмечены государственными наградами.
Так, по Указу Владимира Путина за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Матери-героини» присвоили жительнице Кузбасса Ольге Стрелюк. Документ был подписан 15 февраля.
Три года назад селянка из Прокопьевского района Людмила Земчёнкова была удостоена звания матери-героини второй степени. Она вместе с мужем воспитывает шестерых детей. Женщина рассказывала корреспонденту «АиФ в Кузбассе», как успевает заниматься домашним хозяйством и уделять время семье.