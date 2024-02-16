Президент России присвоил звание «Матери-героини» жительнице Кузбасса

Три года назад селянка из Прокопьевского района Людмила Земчёнкова была удостоена звания матери-героини второй степени. Она вместе с мужем воспитывает шестерых детей. Женщина рассказывала корреспонденту «АиФ в Кузбассе», как успевает заниматься домашним хозяйством и уделять время семье.