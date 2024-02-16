Туман и гололедица ожидаются в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северу, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Утром местами возможен туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха составит 0…+6°С, по западу страны воздух прогреется до +7…+11°С.