Синоптики назвали самые холодные места в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как следует из обзора, за последние 24 часа на всей территории региона наблюдалась морозная погода, без осадков.
«Температура воздуха днем в четверг была минус 17−22, минувшей ночью — 24−30, в горах и низинах — до 39 градусов», — сообщается на сайте местного ЦГМС.
В восемь утра в центре Челябинска фиксировалось минус 25, влажность воздуха 57%, ветер западный 1−2 м/с, атмосферное давление 763 мм ртутного столба при норме 742 мм. «В течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное», — говорят специалисты.