Красноярцам рассказали, как помочь ребёнку пережить стресс

Для начала следует напомнить ему, что его реакция абсолютно нормальная на новый опыт и со временем плохие ощущения пройдут, что они ничем не заслужил того, что с ним произошло. В период стресса важно поддерживать безопасные, заботливые отношения.
Также следует напоминать ребенку, что он в безопасности: с помощью слов, объятий, практической поддержки, такой как палатка, в детской комнате или «уютный уголок», где вы сможете проводить время с ребёнком.
Займитесь с ребёнком совместной деятельностью, которой он сейчас занимается и которую выбрал сам. При этом отложите мобильный телефон. Расскажите ребёнку, что вам в нём нравится, внимательно его слушайте, читайте перед сном.
Выработайте семейные традиции и привычки, например, совместный ужин. Общайтесь с друзьями, родственниками, соседями и общественными службами. Обратитесь к психологу.
На консультацию в кабинет медико-психологического консультирования направляет лечащий врач-педиатр, узкие специалисты. На прием можно записаться самостоятельно на Госуслугах.
Кабинеты медико-психологического консультирования организованы:
— поликлиника № 1, по адресу: бульвар Солнечный, 7.
— поликлиника № 3 по адресу: улица Урванцева, 30 а.
— поликлиника № 4, по адресу: улица Устиновича, 1А.