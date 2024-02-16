Конкурс «Полицейский дядя Степа» стартует в Иркутской области

Традиционный творческий конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа» стартует в Иркутской области. Вот уже 12 лет МВД по Приангарью проводит добрую благотворительную акцию. За все время существования конкурса в Главк поступило больше 2,5 тысяч игрушек, сделанных детскими руками. Кстати, каждая игрушка не оказывается на улице, а становится экспонатом специализированной выставочной экспозиции, которая доступна для посещения.
— Принять участие может каждый желающий житель Иркутской области. Чтобы стать участником, нужно изготовить игрушку из текстиля, пластика, бумаги, дерева и иного материала, отражающую облик и специфику службы стража порядка. Например, участкового уполномоченного, сотрудника ГИБДД, кинолога, эксперта-криминалиста, сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних, следователя
Отнести игрушку можно в отделения внутренних дел по месту жительства для 7 апреля текущего года. Самые яркие и креативные работы пройдут во второй этап конкурса. Определение победителей на региональном уровне состоится в конце мая. Авторов всех работ ждут благодарности, а победителей — ценные подарки.