Дорожные службы патрулируют трассы Приморья

Как сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в пятницу на дорогах работает 200 единиц снегоуборочной техники. Ситуацию края контролируют бригады дорожников АО «Примавтодор» и муниципальной службы «Содержание городских территорий».
«Продолжаем вести работы в рамках зимнего содержания дорог. Филиалы очищают проезжие части и обочины, устраняют наледь, распределяют противогололедные материалы. Проезды ко всем населенным пунктам Приморья открыты», — сообщили в ведомстве.