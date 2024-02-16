После матча с «Нефтехимиком» Мерфи из ХК «Сибирь» получил 20-минутный штраф

15 февраля после матча с «Нефтехимиком» Тревор Мерфи из новосибирской хоккейной команды «Сибирь» получил 20-минутный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Уточним, что матч завершился победой над «Нефтехимиком» в серии буллитов с общим счетом 2:1. Одну из шайб забросил Мерфи.
По итогам матча хоккейный клуб «Сибирь» набрал 62 очка.
Отмечается, что хоккеист получил штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Напомним, что футбольный клуб «Новосибирск» переименуется в «Сибирь».