В Волгоградской области 16 февраля ждут морозы до −21 градуса и сильный ветер

По данным волгоградского ЦГМС, в пятницу, 16 февраля, в регионе столбики термометров будут показывать −16 градусов. При прояснениях похолодает до −21 градуса. Днем в области температура упадет до −12, в областном центре — до −10 градусов. Ветер восточный, 8−13 м/с, местами порывы 15−18 м/с.