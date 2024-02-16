В Волгоградской области 16 февраля ждут морозы до −21 градуса и сильный ветер

По данным волгоградского ЦГМС, в пятницу, 16 февраля, в регионе столбики термометров будут показывать −16 градусов. При прояснениях похолодает до −21 градуса. Днем в области температура упадет до −12, в областном центре — до −10 градусов. Ветер восточный, 8−13 м/с, местами порывы 15−18 м/с.
В субботу, 17 февраля, немного потеплеет. Ожидается до −4…-9 градусов по области, в городе — до −4…-6, осадки не прогнозируются.
Небольшой снег возможен только в воскресенье, когда в ночь ударят морозы до −12… −15 градусов, однако уже днем температура поднимется до 0. В Волгограде столбики термометров покажут −1 градус.