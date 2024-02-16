Стаи бездомных собак охотятся на оленей в Приморье

Помимо того, что бродячие собаки опасны и для людей, и для животных, специалисты отмечают ещё одну проблему. Собачьи стаи можно найти по всему ареалу тигра и хищники охотятся на псов. Спасаясь от тигров, собаки идут к знакомым местам человеческого жилья, а тигры иногда следуют за ними. В населённых пунктах тигры обнаруживают добычу, за которой даже не нужно бегать — собак на привязи.