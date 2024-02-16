Стаи бездомных собак охотятся на оленей в Приморье

Центр «Амурский тигр» поднял проблему бродячих собак, которые охотятся на оленей в приморских лесах.
В Telegram-канале центра опубликованы кадры, сделанные фотоловушками на территории Общества Охотников и Рыболовов (ООиР) «Северная» в Надеждинском районе, на которых видны безнадзорные псы, бегающие по лесным территориям.
По утверждению сотрудников «Амурского тигра», около двух недель назад стая, которая попала на видео, убила пару оленей на территории общества и напала на домашнюю собаку.
Помимо того, что бродячие собаки опасны и для людей, и для животных, специалисты отмечают ещё одну проблему. Собачьи стаи можно найти по всему ареалу тигра и хищники охотятся на псов. Спасаясь от тигров, собаки идут к знакомым местам человеческого жилья, а тигры иногда следуют за ними. В населённых пунктах тигры обнаруживают добычу, за которой даже не нужно бегать — собак на привязи.
В сообщении Telegram-канала также отмечается, что на видеокадрах есть и собаки, имеющие бирки, где указано ООО «Аристократ». Это значит, что животные были отловлены, прошли стерилизацию и были выпущены на волю.