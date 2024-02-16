Главный синоптик региона рассказала, когда потеплеет в Свердловской области

По прогнозам синоптиков, следующая неделя — с 19 по 25 февраля — в Свердловской области будет умеренной при температуре, близкой к норме: ночные температуры установятся на отметке −13…-18 градусов, днем −4…-9.
Уже днем 16 февраля в регионе потеплеет до −14…-19 градусов, в Екатеринбурге ожидается около −15, рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
В субботу, 17 февраля, ночью столбики термометров опустятся до −22…-27 градусов, днем −9…-14, на востоке области — до −19.
18 февраля ночью −19…-24, днем −5…-10 градусов.
Напомним, до 19 февраля на Среднем Урале действует предупреждение о смоге.