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Главный синоптик региона рассказала, когда потеплеет в Свердловской области

На Среднем Урале отступают 30-градусные морозы.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 47% 755 мм рт. ст. +7°

По прогнозам синоптиков, следующая неделя — с 19 по 25 февраля — в Свердловской области будет умеренной при температуре, близкой к норме: ночные температуры установятся на отметке −13…-18 градусов, днем −4…-9.

Уже днем 16 февраля в регионе потеплеет до −14…-19 градусов, в Екатеринбурге ожидается около −15, рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

В субботу, 17 февраля, ночью столбики термометров опустятся до −22…-27 градусов, днем −9…-14, на востоке области — до −19.

18 февраля ночью −19…-24, днем −5…-10 градусов.

Напомним, до 19 февраля на Среднем Урале действует предупреждение о смоге.