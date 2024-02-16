К понедельнику в Самарской области потеплеет до −2°C

В пятницу, 16 февраля, в Самарской области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха −14…-19°C.
17 февраля в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно — без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы −17…-22°C, днем −7…-12°C.
В воскресенье, 18 числа, по прогнозам по-прежнему переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью −12…-17°C, днем −7…-12°C.
В начале рабочей недели, 19 февраля, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью −7…-12°C, днем потеплеет до −2…-7°C.