Приморцы поехали в Китай, оживились «помогайки»

Пассажиропоток между регионами российского Дальнего Востока и КНР начинает восстанавливаться после пандемийного перерыва, но объемы ещё очень далеки от рекордных показателей. При этом налицо тенденция возвращения «помогаек», заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.
«Не достигли пока до пандемийных значений, потому что, во-первых, не с самого начала в прошлом году запустили движение. Меньше 2 млн человек пассажиропоток по Дальнему Востоку составил в 2023 году. В 2019 году, до пандемии, — максимум 4,7 млн», — сообщил Руслан Давыдов, прибывший во Владивосток для подведения итогов работы Дальневосточного таможенного управления за 2023 год.
«Я был в сентябре прошлого года на пункте пропуска Пограничный, видел автобусы в китайскую сторону. С нашей компетенцией, мы отмечаем определенную тенденцию к восстановлению “помогаечного” бизнеса. Можно понаблюдать, когда стоит автобус, и увидеть, что люди, так называемые туристы, на самом деле перевозят чемоданы в течение дня через пункт пропуска», — рассказал глава ФТС.
«Помогайками» в Приморье называют российских граждан, которые перевозят из Китая в РФ товары в больших объемах под видом личных нужд.