Приморцы поехали в Китай, оживились «помогайки»

«Не достигли пока до пандемийных значений, потому что, во-первых, не с самого начала в прошлом году запустили движение. Меньше 2 млн человек пассажиропоток по Дальнему Востоку составил в 2023 году. В 2019 году, до пандемии, — максимум 4,7 млн», — сообщил Руслан Давыдов, прибывший во Владивосток для подведения итогов работы Дальневосточного таможенного управления за 2023 год.