На юрганиской трассе молодой мужчина насмерть врезался в стоящий грузовик

Накануне около 7.50 утра на 76 км юргинской автодороги Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в котором погиб молодой мужчина.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» наехал на стоящий грузовик «Шахман» с прицепом. В результате этого 35-летний водитель легкового автомобиля погиб. Проводится проверка.
«Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, в том числе регламентирующих расположение транспортных средств на проезжей части», — напоминают инспекторы.