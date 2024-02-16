После 40-градусных морозов синоптики пообещали в выходные потепление до −4

В пятницу днём, 16 февраля, после ночных морозов, которые в горах и низинах доходили до −40, на территории области воздух прогреется до −12…-17 градусов, и лишь в низинах будет до −22. Ветер будет несильным, 2−7 метров в секунду, но при такой низкой температуре и этого достаточно, чтобы обжигать щёки. Осадков ни сегодня, ни в предстоящие выходные, не ожидается.