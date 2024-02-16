После 40-градусных морозов синоптики пообещали в выходные потепление до −4

В пятницу днём, 16 февраля, после ночных морозов, которые в горах и низинах доходили до −40, на территории области воздух прогреется до −12…-17 градусов, и лишь в низинах будет до −22. Ветер будет несильным, 2−7 метров в секунду, но при такой низкой температуре и этого достаточно, чтобы обжигать щёки. Осадков ни сегодня, ни в предстоящие выходные, не ожидается.
Ближайшей ночью мороз пойдёт на спад: в горах и низинах — максимум до −35, на крайнем западе — до −20, на остальной территории градусов на пять холоднее. Днём же будет уже 10−15 градусов ниже ноля, а на крайнем западе столбики уличных термометров поднимутся до −4. Ночь на воскресенье окажется значительно теплее, до −20…-25, днём синоптики обещают уже −4…-9.
В Челябинске днём в пятницу и субботу ожидается от 11 до 15 градусов ниже ноля, ближайшей ночью — до −28…-30, в ночь на воскресенье — до −24, а днём — уже лишь −7…-8. По данным долгосрочного прогноза, 40-градусных морозов на следующей неделе не предвидится. К слову, на фоне зимней стужи в городе 16 февраля отменили уроки для большинства школьников.