Ветер остановил работу Керченской паромной переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. Из-за сильного ветра в Керченском проливе паромы временно приостановили работу утром в пятницу. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«В связи с сильным порывистым ветром до 20 м/с, работа Керченской паромной переправы приостановлена», — сообщил он.
В пятницу в Крыму сохраняется штормовое предупреждение из-за усиления северо-восточного ветра до 15−20 метров в секунду.
Накануне в Росморречфлоте сообщали. что паромы за сутки выполнили 13 рейсов. Всего с момента запуска морского сообщения в проливе перевезено 443 763 пассажира и 257 041 грузовик. Паромами в общей сложности выполнено 7 495 рейсов.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт — по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.