В Пермском крае температура воздуха ночью 16 февраля опустилась до −40 градусов

По информации ГИС центра ПГНИУ, самой холодной ночь 16 февраля стала в Осе, где столбик термометра опустился до −39,1 градуса. Чуть теплее было: в Чермозе и Кочево −35,9 градуса, в Кунгуре −35,8 градуса, в Кудымкаре −35,4 градуса, в Чернушке −35,1 градуса, в Ножовке −34,7 градуса, в аэропорту «Большое Савино» Перми и Оханске −33 градуса.