В Пермском крае температура воздуха ночью 16 февраля опустилась до −40 градусов

В Пермском крае прошедшая ночь стала одной из самых холодных этой зимой, температура воздуха приблизилась к отметке −40 градусов.
По информации ГИС центра ПГНИУ, самой холодной ночь 16 февраля стала в Осе, где столбик термометра опустился до −39,1 градуса. Чуть теплее было: в Чермозе и Кочево −35,9 градуса, в Кунгуре −35,8 градуса, в Кудымкаре −35,4 градуса, в Чернушке −35,1 градуса, в Ножовке −34,7 градуса, в аэропорту «Большое Савино» Перми и Оханске −33 градуса.
Минимальная температура воздуха в Перми прошедшей ночью составила −30,8 градуса — это седьмой день нынешней зимы с температурой воздуха ниже −30 градусов. Последний раз столько дней с тридцатиградусными морозами было зимой семь лет назад — 2016−2017 годах.
«Вполне вероятно, для Перми это последний низкий минимум за зиму», — отмечают синоптики.
По прогнозу погоды на ближайшие дни, мороз начнет отступать. В ночь на субботу, 17 февраля, температура воздуха уже окажется на уровне −25…-27 градусов, днем станет заметно теплее до −20 градусов.
Поворот к весне начнется в воскресенье, 18 февраля, когда дневная температура воздуха прочно «застолбит» отметку −10 градусов. На неделе синоптики прогнозируют днем −6…-8 градусов, ночью −10…-12 градусов.