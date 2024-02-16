Фильм режиссера из Узбекистана покорил жюри и зрителей международного кинофестиваля во Франции

Пожилая пара консервативна, им дорог каждый предмет быта. Однако дети пытаются осовременить жизнь стариков. Младший сын хочет вернуться на родину и жениться, но только при условии, что ему разрешат снести старый глинобитный дом и построить кирпичный. Старший сын заботится о стариках и старается улучшить их жизнь новыми гаджетами и бытовой техникой. Но родители противятся, не желая никаких кардинальных перемен вокруг себя…