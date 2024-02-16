Фильм режиссера из Узбекистана покорил жюри и зрителей международного кинофестиваля во Франции

На 30-м Международном фестивале азиатского кино было представлено более 100 художественных и документальных фильмов из стран Ближнего и Среднего Востока, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.
Искренний интерес жюри кинофестиваля вызвал художественный фильм молодого узбекского режиссера Шокира Холикова «Якшанба». Высоко оценив графическую композицию и искусство детализации, а также способность режиссера поэтически изобразить повседневную жизнь пожилой сельской пары, столкнувшейся с модернизацией общества, международное жюри кинокритиков решило наградить фильм.
Картина получила два приза — Приз зрительских симпатий и Приз международной кинокритики.
Отметим, что фильм повествует о конфликте поколений. Пожилая пара живет в сельском доме привычной жизнью. У них большое хозяйство: стадо овец, огород, большой двор. Старики подрабатывают продажей ковров, которые они производят из шерсти баранов по технологиям своих предков. У пары двое детей: старший живет недалеко от них, а младший — за границей.
Пожилая пара консервативна, им дорог каждый предмет быта. Однако дети пытаются осовременить жизнь стариков. Младший сын хочет вернуться на родину и жениться, но только при условии, что ему разрешат снести старый глинобитный дом и построить кирпичный. Старший сын заботится о стариках и старается улучшить их жизнь новыми гаджетами и бытовой техникой. Но родители противятся, не желая никаких кардинальных перемен вокруг себя…
Отметим, что известный кинокритик Антон Долин включил «Воскресенье» в список «пяти новых завораживающих фильмов, снятых молодыми режиссерами из Центральной Азии». По мнению критика, Холиков «наполняет щемящей грустью хронику ухода в прошлое стариков, с которыми незаметно исчезает само представление о семье».