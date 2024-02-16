В Екатеринбурге суд оштрафовал отца ребенка с СМА за пикет у полпредства

Незадолго до задержания родители сказали силовикам, что если бы закон выполнялся, то ребенок уже давно получил бы лекарство, и тем не надо было бы приезжать. В ответ полицейские заявили, что есть специальные службы, которые отвечают за предоставление лекарств, а полиция «благотворительностью не занимается».