В Екатеринбурге суд оштрафовал отца ребенка с СМА за пикет у полпредства

Вскоре Бахтин был задержан полицией, его отвезли в отдел.
Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Дмитрия виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ — нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Мужчине назначен штраф в 10 тысяч рублей.
Незадолго до задержания родители сказали силовикам, что если бы закон выполнялся, то ребенок уже давно получил бы лекарство, и тем не надо было бы приезжать. В ответ полицейские заявили, что есть специальные службы, которые отвечают за предоставление лекарств, а полиция «благотворительностью не занимается».
Напомним, что Дмитрий пытается добиться от государства предоставления лекарства для своего маленького сына с СМА. Ранее уралец уже выходил на акции, в том числе на Красную площадь в Москве.
В декабре перед «прямой линией» Путина проблему семьи пообещал решить свердловский губернатор Евгений Куйвашев и обеспечить ребенка лекарством. Несмотря на это, Минздрав отказал мальчику в «Рисдипламе» и даже решил через суд «защититься» от родителей.