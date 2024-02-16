Сколько этнических казахов вернулись на родину c 1991 года

По состоянию на 1 февраля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1306 этнических казахов.
«Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 129,6 тыс. этнических казахов», — говорится в сообщении 16 февраля.
Прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами из:
КНР — 48,9%;Узбекистана — 29,6%;Монголии — 8,3%;Туркменистана — 7,3%;России — 4,4%;других стран — 1,5%.
По состоянию на 1 февраля 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,2%, несовершеннолетние — 33,6% и пенсионеры — 10,2%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 20,2% — среднее специальное образование, 54,6% — общее среднее образование и 10,2% — не имеют образования.
Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:
Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 февраля 2024 года в регионы расселения переселено 332 кандаса.
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:
на переезд — единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).
С начала года различные меры поддержки были оказаны 35 кандасам, также все они были трудоустроены на постоянную работу.
Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.
В Минтруда напомнили, что с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 6203 заявления от этнических казахов.
9 января 2024 года стало известно, что Минтруда Казахстана внесло изменения в Правила присвоения или продления статуса кандаса.