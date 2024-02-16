Учащиеся второй смены в нескольких регионах Казахстана будут учиться онлайн

В Семее из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащися 0−11 классов и студентов 1,2 курсов колледжей (на базе 9 классов) переводятся на дистанционный формат обучения. Кроме того в области Абай переведены на дистанционный формат обучения 1−11 классы всех школ в городе Курчатове, в Жарминском, Абайском, Аксуатском, Аягозском, Бескарагайском, Кокпектинском, Бородулихинском районах. Остальные школы районов учатся в штатном режиме.