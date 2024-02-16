Учащиеся второй смены в нескольких регионах Казахстана будут учиться онлайн

Астане в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0−9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.
В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.
В Костанае температура воздуха −28 градусов, учащиеся второй смены с 0−11 класс школ, а также студенты 1−2 курсов колледжей города переводятся на онлайн-формат обучения. Кроме того, из-за мороза учащиеся 0−9 классов школ Аулиекольского района, учащиеся 0−7 классов школ Мендыкаринского района переводятся в онлайн-формат обучения.
В Кызылорде из-за непогоды учащиеся 0−4 классов второй смены учатся дистанционно.
В Семее из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащися 0−11 классов и студентов 1,2 курсов колледжей (на базе 9 классов) переводятся на дистанционный формат обучения. Кроме того в области Абай переведены на дистанционный формат обучения 1−11 классы всех школ в городе Курчатове, в Жарминском, Абайском, Аксуатском, Аягозском, Бескарагайском, Кокпектинском, Бородулихинском районах. Остальные школы районов учатся в штатном режиме.
В Павлодаре в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0−11 классов и студенты 1−2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой и второй смен переходят на дистанционный формат обучения.
В Экибастузе в свяи с ухудшением погодных условий учащиеся первой-второй смены 0−11 классов школ и студенты 1−2 курсов (на базе 9 класса) колледжей переходят на дистанционный формат обучения.