В Росприроднадзоре назвали причину «кипения» Азовского моря в Темрюкском районе

«Указанное явление может быть связано с предстоящим извержением грязевого вулкана. Такие извержения в акватории Азовского моря в районе Таманского полуострова происходят на регулярной основе», — отметил врио руководителя управления Денис Савичев. В ведомстве считают, что процесс бурления в акватории Азовского моря не связан с хозяйственной и другой деятельностью.



Грязевой вулкан находится в районе станицы Голубицкой в Темрюкском районе. Он извергается один раз в 10−15 лет. Как отметили в управлении Росприроднадзора, негативных последствий для окружающей среды от извержения грязевого вулкана никогда ранее не было.