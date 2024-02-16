В Росприроднадзоре назвали причину «кипения» Азовского моря в Темрюкском районе

«Указанное явление может быть связано с предстоящим извержением грязевого вулкана. Такие извержения в акватории Азовского моря в районе Таманского полуострова происходят на регулярной основе», — отметил врио руководителя управления Денис Савичев. В ведомстве считают, что процесс бурления в акватории Азовского моря не связан с хозяйственной и другой деятельностью.
Грязевой вулкан находится в районе станицы Голубицкой в Темрюкском районе. Он извергается один раз в 10−15 лет. Как отметили в управлении Росприроднадзора, негативных последствий для окружающей среды от извержения грязевого вулкана никогда ранее не было.
Ученые объясняли «бурление» моря внезапным потеплением, из-за которого мог запуститься процесс разложения органических веществ, скопившихся у берега Азовского моря. Это, по их мнению, и привело к выбросу, предположительно, метана.
Татьяна Ручкина.