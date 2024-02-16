Ленинградский зоопарк показал фото львинохвостой макаки Дамана

Даман был доставлен в Петербург из Парижа, ему сейчас 9 лет. Его сын Леонс родился в Северной столице в апреле 2020 года. Наблюдая за семейством, можно заметить, что эти макаки, как и многие другие, часто чистят шерсть друг у друга. Такое поведение помогает не только освободить шерсть и кожу от мусора и паразитов, но и укрепляет дружеские связи между членами группы.