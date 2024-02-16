В Омске из-за наледи перестал ходить популярный маршрут

Как сообщили в мэрии Омска, движение трамваев по маршруту № 7 временно ограничено из-за работ на путях. После снегопада в регион пришло похолодание, поэтому произошло затвердевание снега и появление плотного слоя наста.
«В течение сегодняшнего дня работы по освобождению трамвайных путей от снега продолжат специалисты “Служба пути”. В помощь снегоуборочным тракторам направлена тяжёлая техника окружных участков УДХБ, в том числе грейдеры», — рассказал Вадим Кормилец, директор департамента транспорта.
По словам руководителя, работы проводятся на проспекте Королёва, улицах Орджоникидзе, Октябрьской, 24-й Северной и Челюскинцев, в районе остановки «Улица 7-я Ремесленная». Пути должны очистить до конца пятницы, 16 февраля. На выходных работа маршрута № 7 будет восстановлена.