В Казани ограничат движение по ряду улиц

В Казани ограничат движение автотранспорта по ряду улиц в связи с проведением международного турнира «Игры будущего».
С 17 по 28 февраля ограничение будет действовать на ул. Абдуллы Бичурина напромежутке от здания № 46 по ул. Чистопольской до ул. Сибгата Хакима.
С 21 по 28 февраля введут ограничение движения на местных проездах по периметру Казанского государственного цирка (площадь Тысячелетия, д.2). От Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона (ул. Ташаяк, д.2а), включая часть указанной парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.
С 21 февраля по 1 марта будет ограничено движение по ул. Хади Такташа на промежутке от ул. Спартаковской до ул. Марселя Салимжанова, а также на заездных карманах по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием ИТ-парка им. Башира Рамеева (ул. Спартаковская, д.2).