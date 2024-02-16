В Казани ограничат движение по ряду улиц

С 21 февраля по 1 марта будет ограничено движение по ул. Хади Такташа на промежутке от ул. Спартаковской до ул. Марселя Салимжанова, а также на заездных карманах по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием ИТ-парка им. Башира Рамеева (ул. Спартаковская, д.2).