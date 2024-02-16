В Воронеже на выходных немного потеплеет

Температурные «качели» в Воронеже продолжаются. Наш город, как и область, в целом, по утверждениям синоптиков, попадает то в теплый, то в холодный секторы сменяющих друг друга циклонов. На предстоящих выходных, к примеру, немного потеплеет, даже начнется оттепель, но в начале следующей недели опять вернется небольшой «минус».
Если говорить о погоде в Воронеже в ближайшие сутки подробнее, то в ночь на субботу, 17 февраля, метеорологи прогнозируют −6 градусов и тучи на небе. Днем солнце не выглянет. Температура поднимется до −3.
В ночь на воскресенье, 18 февраля, вместо юго-восточного ветра подует юго-западный. Ночь снова будет пасмурной, но более теплой, — −4 градуса. Днем пойдет небольшой снег, столбик термометра поднимется до нуля.
В понедельник, 19 февраля, ночью подует уже северо-западный ветер. Снова синоптики обещают небольшой снег на этот раз при −3 градусах. Днем снова пасмурно и −1.
В ночь на вторник, 20 февраля, при переменной облачности похолодает до −9. Днем северо-западный ветер сменится на юго-восточный. Будет по-прежнему пасмурно, температура поднимется до −2.