В Воронеже на выходных немного потеплеет

Температурные «качели» в Воронеже продолжаются. Наш город, как и область, в целом, по утверждениям синоптиков, попадает то в теплый, то в холодный секторы сменяющих друг друга циклонов. На предстоящих выходных, к примеру, немного потеплеет, даже начнется оттепель, но в начале следующей недели опять вернется небольшой «минус».