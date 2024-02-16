На 20 тысяч человек уменьшилось население Нижегородской области за 2023 год. Это на 0,65% от обшего числа. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье», ссылаясь на предварителльную инфвормацию Росстата.
Специалисты заметили, что это наибольший показатель среди регионов ПФО. Всего в Нижегородской области сейчас живет 3,062 миллиона человек. Из этого числа 2,45 миллиона городское население, а 611 тысяч — сельское.
Напомним, ранее мы писали, что нижегородская область опустилась в рейтинге качества жизни на 14 место.