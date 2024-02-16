Прокуратура оценит ущерб от стихийной парковки возле цирка в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура проверит парковка перед кафе «Скоморохи», которое находится рядом с цирком. Целью проверки будет выявить, не нанесен ли ущерб новой тротуарной плитке. Благоустройство этой зоны завершили в ноябре 2023 года, пишет портал vn.ru.