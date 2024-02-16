Пронизывающий ветер и резкое понижение температуры. Холодный фронт задержится на Кубани на неделю

«В Краснодарском крае 16 февраля температура воздуха ночью опустится до +2…-3 градусов, местами в восточной половине края до 0…-5 градусов. Днем воздух прогреется до +1…6 градусов, местами +6…11. В горах ночью похолодает до −1…-6 градусов, днем −2…+3. На Черноморском побережье ночью +5…10 градусов, днем +8…13», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.