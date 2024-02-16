Пронизывающий ветер и резкое понижение температуры. Холодный фронт задержится на Кубани на неделю

Температурные рекорды до +20 градусов резко сменились зимним холодом. Всего за сутки столбики термометров на Кубани обвалились на 15 градусов. Значения вернулись к нормальным для февраля показателям.
«Кубань оказалась в тыловой части циклона. В такой ситуации в регион продолжится поступление холодного воздуха, что вернет температуру в рамки климатической нормы», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Погода испортится не только из-за сильного холода. Сопровождать похолодание будут дожди с мокрым снегом и плотный ветер.
«Температура воздуха 16 февраля опустится до +4…+6 градусов. Ветер восточный 6−11 метров в секунду», — уточнил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Местами в Краснодаре порывы ветра будут достигать 15−18 метров в секунду. На побережье Черного моря ветер поднимется до 20−25 метров в секунду. Ночью и утром порывы могут достигать 24−29 метров в секунду.
«В Краснодарском крае 16 февраля температура воздуха ночью опустится до +2…-3 градусов, местами в восточной половине края до 0…-5 градусов. Днем воздух прогреется до +1…6 градусов, местами +6…11. В горах ночью похолодает до −1…-6 градусов, днем −2…+3. На Черноморском побережье ночью +5…10 градусов, днем +8…13», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
17 февраля в крае пройдут небольшие дожди. Местами также возможен мокрый снег и небольшое повышение температуры до +3…+5 °С.