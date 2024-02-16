Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой

В пятницу на следующей неделе отмечается 23 февраля День защитника отечества. В связи с этим выходные начнутся уже с пятницы, отдыхать будем три дня с 23 по 25 февраля. Кроме того, рабочий день накануне, 22 февраля, будет сокращенным на один час.