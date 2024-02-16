Приморцев ждут тёплые выходные

В ближайшие выходные жителей Приморья ожидает приятный сюрприз. Температура воздуха прогреется до положительных значений. Однако скачок температуры будет неровным и недолгим.
Особенно тепло будет в крае в субботу. Когда регион окажется под влиянием фронтальных разделов воздуха.
«В континентальной части Приморье может быть даже до 16 градусов выше нуля, на побережье — до 8. Но тоже достаточно комфортно», — сообщили в Примгидромете.
Напомним, что в среду, 14 февраля, во Владивостоке был зафиксирован абсолютный температурный рекорд на эту дату — воздух прогрелся до 7 градусов.