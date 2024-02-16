Приморцев ждут тёплые выходные

При этом в выходные не исключены туманы и, в связи с этим, плохая видимость на дорогах. Сотрудники ГИБДД и МЧС призывают жителей края проявить осторожность. А администрация Владивостока еще раз напоминает, что в такую теплую погоду выход и, тем более, выезд на лед могут быть опасны для жизни.