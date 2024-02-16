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Приморцев ждут тёплые выходные

Однако уже в понедельник ожидается сильный снег.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 50% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

В ближайшие выходные жителей Приморья ожидает приятный сюрприз. Температура воздуха прогреется до положительных значений. Однако скачок температуры будет неровным и недолгим.

Особенно тепло будет в крае в субботу. Когда регион окажется под влиянием фронтальных разделов воздуха.

«В континентальной части Приморье может быть даже до 16 градусов выше нуля, на побережье — до 8. Но тоже достаточно комфортно», — сообщили в Примгидромете.

При этом в выходные не исключены туманы и, в связи с этим, плохая видимость на дорогах. Сотрудники ГИБДД и МЧС призывают жителей края проявить осторожность. А администрация Владивостока еще раз напоминает, что в такую теплую погоду выход и, тем более, выезд на лед могут быть опасны для жизни.

Напомним, что в среду, 14 февраля, во Владивостоке был зафиксирован абсолютный температурный рекорд на эту дату — воздух прогрелся до 7 градусов.