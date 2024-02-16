В Новосибирской области МЧС предупредило о резком похолодании.
— По данным Западно-Сибирского УГМС, в выходные дни территорию Новосибирской области займет высотный циклон с облачностью и небольшим снегом. Температура воздуха существенно не изменится: в ночное время она будет понижаться до минус 30 градусов, местами до минус 37 градусов, днем ожидается до минус 25 градусов. Морозная погода сохранится до конца следующей недели, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также в МЧС напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, а также во время езды по трассам и во время нахождения на водных объектах.
— При возникновении экстренной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 и 112, — отметили в ведомстве.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.