Следующая рабочая неделя для россиян будет короткой

Минтруд напомнил работающим россиянам о сокращении рабочего времени на следующей неделе. У граждан будет три законных выходных дня.
В пятницу на следующей неделе отмечается 23 февраля День защитника отечества. В связи с этим выходные начнутся уже с пятницы, отдыхать будем три дня с 23 по 25 февраля. Кроме того, рабочий день накануне, 22 февраля, будет сокращенным на один час.
Аналогичные длинные выходные ждут работающих россиян в марте. Международный женский день, 8 марта, в этом году в связи с тем, что год високосный, также выпадает на пятницу. Выходные продлятся с 8 по 10 марта.
Четверг, 7 марта, тоже будет сокращенным днем.