Москвичей и гостей столицы приглашают на заключительные дни фестиваля «Китайский Новый год»

16, 17 и 18 февраля станут заключительными днями фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Гостей его площадок вновь будут ждать творческие и кулинарные мастер-классы, чайная церемония, настольные игры, традиционные угощения.
Познакомиться с уникальными животными
17 февраля Московский зоопарк приглашает на познавательно-развлекательную программу «Китайский Новый год. Панды и другие животные Азии». Начало в 12:00. Гостей познакомят с удивительными обитателями Поднебесной. Многие из них, например полюбившиеся москвичам панды Жуи и Диндин, настоящее национальное достояние Китая.
Во второй части программы посетителей ждет игра, посвященная пандам. Открыв фонарики с заданиями, можно будет узнать, как выглядит мир глазами этих животных, а также познакомиться с особенностями их рациона.
Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону:
Почувствовать себя артистом Пекинской оперы
16 февраля в 15:00, 16:00 и 17:00 гостям площадки в Камергерском переулке специалисты из Китая предложат сделать грим для маски как у артиста Пекинской оперы. Типология сценического образа основана на изображении древних персонажей этой страны: есть маски хороших людей и тех, кто творит зло. Огромное значение имеют цвета. Красное лицо — символ верности, белое — коварства, черное — серьезности и суровости, золото используют для создания образа бессмертных и демонов.
В это же время участники мастер-классов в Камергерском переулке смогут сразиться на палочках. Победителем состязаний станет тот, кто быстрее переложит арахис или мячики для настольного тенниса из одной миски в другую с помощью палочек для еды.
А в 18:00, 19:00 и 20:00 можно будет расслабиться и посмотреть дунхуа — легендарные китайские мультфильмы, а также представления кукольного театра теней.
В воскресенье с 13:00 до 15:00 мастера проведут уроки по созданию китайских костюмов. История таких нарядов насчитывает около трех тысяч лет. Во времена династии Мин знатные женщины в основном носили красные одежды с большими рукавами. Простолюдинки могли надевать только розовые, пурпурно-зеленые и некоторые светлые тона. Обычно это были короткие рубашки и длинные юбки с лентами на талии. Костюмы той эпохи воссоздадут на мастер-классах.
Попробовать уникальный чай и получить амулет
В субботу и воскресенье в 12:00 на Тверской площади начинается чайная церемония. Гости узнают о традициях чаепития в Китае и продегустируют самые вкусные купажи.
В 17:00 посетителей будут учить делать китайские фонарики из красной бумаги. В период празднования Нового года многие жители Азии украшают ими свои дома. Считается, что цвет этих фонариков приносит удачу и охраняет от злых сил.
А на мастер-классе в 18:00 можно будет сделать талисман из узелков и монеток, который, согласно фэн-шуй, принесет удачу.
В Камергерском переулке и на Тверской площади в выходные появятся персонажи в ярких национальных костюмах. Для каждого посетителя они подберут амулет — тыкву-горлянку или заветную китайскую монету.
Сделать своими руками барабан-погремушку и дракона
17 февраля в 18:00 на Новом Арбате состоится мастер-класс по созданию барабана-погремушки для отпугивания злых духов. Это старейшая и самая традиционная игрушка в Китае, такие были во многих древних культурах. Чаще всего барабаны-погремушки делают из натуральной кожи и легкой прочной древесины.
18 февраля в 17:00 участники творческих мастер-классов сделают марионетку в виде дракона по мотивам китайского театра кукол. А в 18:00 при помощи техники оригами создадут сувенир наподобие печенья с предсказаниями. Внутрь можно положить бумажку с приятным прогнозом на будущее.
Масштабное празднование китайского Нового года проходит в столице впервые. Уникальная развлекательная программа разработана Правительством Москвы совместно с посольством Китайской Народной Республики. Площадки города, украшенные красными фонариками и драконами, расположены в Камергерском переулке, на Тверской площади, Новом Арбате, Тверском бульваре, рыбном рынке «Москва — на волне», а также в столичном зоопарке.