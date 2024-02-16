Москвичей и гостей столицы приглашают на заключительные дни фестиваля «Китайский Новый год»

В воскресенье с 13:00 до 15:00 мастера проведут уроки по созданию китайских костюмов. История таких нарядов насчитывает около трех тысяч лет. Во времена династии Мин знатные женщины в основном носили красные одежды с большими рукавами. Простолюдинки могли надевать только розовые, пурпурно-зеленые и некоторые светлые тона. Обычно это были короткие рубашки и длинные юбки с лентами на талии. Костюмы той эпохи воссоздадут на мастер-классах.