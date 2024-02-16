Сразу 14 выходных дней ждет казахстанцев в марте

Как сообщается на портале eGov.kz, жители Казахстана отдыхают: при пятидневной рабочей неделе — 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, с 21 по 25, 30, 31 марта; при шестидневной рабочей неделе — 3, 8, 10, 17, с 21 по 24, 31 марта.
Кроме стандартных выходных, казахстанцев в марте ждут и несколько праздничных:
Международный женский день (8 марта);
Наурыз мейрамы (21−23 марта).
8 марта в этом году приходится на пятницу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня — 8, 9 и 10 числа. При шестидневной — только 8 марта. Ну и законный выходной — 10 марта.
Наурыз мейрамы в Казахстане празднуют 3 дня — с 21 по 23 марта. В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней — с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) — рабочий день.
В общей сложности у казахстанцев в марте намечается 14 выходных дней, из которых 4 — праздничные.
Отметим, что выходные дни в Казахстане установлены действующим законодательством и регулируются Трудовым кодексом.