Сразу 14 выходных дней ждет казахстанцев в марте

Наурыз мейрамы в Казахстане празднуют 3 дня — с 21 по 23 марта. В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней — с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) — рабочий день.