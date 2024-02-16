В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя

«До марта, начала периода размножения пальмового долгоносика, осталось очень мало времени. Волонтерами “Молодой гвардии” совместно с администрацией выявлено около 1 тысячи пальм, погибших от вредителя. Жук-долгоносик питается листьями, но его личинки наносят огромный вред, поскольку живут в стволах. Одна личинка способна съесть целое дерево за сезон. Активно начали с конца января ликвидацию и измельчение погибших пальм. На сегодня работы выполнены больше, чем наполовину. Это поможет предотвратить активное размножение долгоносика», — написала Калинина в своем Telegram-канале.