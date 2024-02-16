Тёмная сторона Кишинёва: На улице облачно, а в домах темно — многим гражданам придётся провести день в полумраке

«Premier Energy Distribution» сообщает о запланированных на 16 февраля отключениях.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Коммуна Бачой
ул. Бачой, ул. Кишинёвская, ул. Индепенденцей (частично) с 9:15 до 17:15.
ул. Св. Архангела Михаила, ул. Георге Асаки, ул. Георге Асаки-1, ул. Индепенденцей, ул. Иона Крянгэ, ул. Лучафэрул, ул. Михая Эминеску, ул. Милано, ул. Василе Александри, ул. Вероники Микле, ул. Штефан чел Маре (частично) с 9:20 до 17:20.
Буюканы
ул. Митрополита Петру Мовилэ 35, 57, бульвар Штефана чел Маре 180−184, ул. Тома Чорбэ 32/1, 32/2, 32/1 блок А, блок Б, с 9:15 до 17:00.
ул. Каля Ешилор 22, 49, 49Б, 51А, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 55, 55/2, 59, 999, ул. Друмул Кручий 95, 95/2, 97/1, 97/2, 99, 100, 100/1, 101−123, 123А, ул. Голя 7−9, 9 В, 8−12, ул. Милано 12, 43, ул. Цэрыний 85−105, 110−128 с 9:30 до 17:00.
Трушены
ул. Бориса Главана, переулок Бориса Главана 1, ул. Дачия, ул. Юрия Гагарина, переулок Юрия Гагарина 2, переулок Юрия Гагарина 3, переулок Юрия Гагарина 4, ул. Киевская, переулок Киевский 1, переулок Киевский (частично), с 9:30 до 17:00.
Вадул-луй-Водэ
ул. Дечебал, ул. Штефан чел Маре (частично), с 9:30 до 17:30.