Раскритикованная комиками команда из Владивостока вновь врывается на телевидение

Приморская команда «Мультиплекс» вновь примет участие в проекте «Лига городов» (18+). В прошлой раз группа покинула шоу, когда их выступление прервал комик Сергей Светлаков, а остальные судьи раскритиковали. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Мы ожидали, что попадем во второй сезон, потому что нам нравится в этом проекте все: формат, юмор, работа с продюсерами. Последних очень любим. Ощущение, будто после этой поездки мы поняли, что должны делать», — поделились участники из Владивостока.
В «Мультиплекс» признались, что готовы сотрудничать с любым из наставников, а также рассказали немного о себе:
«Для всех участников нашей команды юмор — это основная деятельность. Но есть, например, Лука, у которого своя рок-группа. Ира преподает и пишет магистерскую. Степа учится на теологии и сейчас пишет диплом и стендапы о том, как он это делает».