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В Краснодаре по центральному маршруту запустили первые электробусы

Утром 16 февраля в Краснодаре впервые запустили на линию электробусы. Они будут курсировать по одному из главных городских маршрутов — 2Е, сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Мэр уточнил, что в городе сейчас имеется 16 электробусов «Волгабас» 5270E и восемь зарядных станций к ним. Господин Наумов напомнил, что новый транспорт оснащен кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами и другим оборудованием. Отметил мэр также, что электробусы двигаются практически бесшумно.


Евгений Наумов выразил уверенность в том, что новый транспорт покажет себя с самой лучшей стороны. Власти города, по словам мэра, продолжат поэтапное обновление автопарка общественного транспорта.

Вячеслав Рыжков.