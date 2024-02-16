В Краснодаре по центральному маршруту запустили первые электробусы

Мэр уточнил, что в городе сейчас имеется 16 электробусов «Волгабас» 5270E и восемь зарядных станций к ним. Господин Наумов напомнил, что новый транспорт оснащен кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами и другим оборудованием. Отметил мэр также, что электробусы двигаются практически бесшумно.
Евгений Наумов выразил уверенность в том, что новый транспорт покажет себя с самой лучшей стороны. Власти города, по словам мэра, продолжат поэтапное обновление автопарка общественного транспорта.
Вячеслав Рыжков.