В Краснодаре по центральному маршруту запустили первые электробусы

Мэр уточнил, что в городе сейчас имеется 16 электробусов «Волгабас» 5270E и восемь зарядных станций к ним. Господин Наумов напомнил, что новый транспорт оснащен кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами и другим оборудованием. Отметил мэр также, что электробусы двигаются практически бесшумно.