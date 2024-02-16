Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 17 февраля

17 февраля верующие вспоминают Николу Студеного, в народном календаре день называют в его честь. Также дата была известна в старину как Волчий сват: наши предки считали, что на это время приходятся «свадьбы» лесных обитателей.
Немало примет, связанных с 17 февраля, касались денег. Люди испокон веков проводили ритуалы для привлечения богатства и соблюдали строгие запреты, чтобы не столкнуться с нищетой. Расскажем, какие поверья были известны на Руси.
Народные приметы на 17 февраля: что нельзя делать
Опасаясь встреч с дикими животными, 17 февраля наши предки старались обходить лес стороной. День считался не только неблагоприятным, но и опасным для охотников. Рыболовы тоже лишний раз не показывались вдали от деревень.
Чтобы не рисковать, на Николу Студеного люди вообще могли не выходить из дома. Вместо этого они проводили время с семьей, занимались хозяйством. Была известна примета, согласно которой, отправившись в путь, можно было лишиться ценных вещей, а то и жизни.
Если выйти на улицу все же было необходимо, наши предки не надевали красные вещи. Они верили, что яркий наряд или броские украшения способны навлечь на них беду. В ход шла скромная одежда как для женщин, так и для мужчин.
В этот день ни в коем случае нельзя выяснять отношения. Если поссоритесь с кем-то, помириться не сможете очень долго. Лучше не доводить до скандала и держать себя в руках.
Общаясь с людьми, избегайте осуждения третьих лиц. Все сплетни могут обернуться против вас. Не исключено, что из-за слухов ваша репутация будет испорчена.
Наши предки верили, что 17 февраля не стоит ходить в баню. Бытовало мнение, что в парной человек может обжечься или задохнуться.
Нельзя давать в долг и занимать деньги в этот день. В противном случае, удача отвернется, а год пройдет в нужде.
Народные приметы на 17 февраля: что можно делать
С давних пор в этот день православные молятся святому Николаю. С утра они отправляются в храм, где просят заступника даровать им и их близким здоровье и защиту от бед.
Дата подходит для спокойного времяпрепровождения в кругу близких. Можно вместе заняться делами или просто поговорить по душам.
Хозяйки в старину обязательно пекли пирожки и угощали ими родных, друзей и соседей. Считалось, что «никольская» выпечка поможет провести весь год в достатке и здравии.
Незамужние красавицы 17 февраля продолжали гадать на суженого. Самое простое, что они могли сделать — спросить имя у первого встреченного в этот день мужчины. Считалось, что так можно узнать имя будущего жениха.
Крестьяне на Николу Студеного наводили порядок во дворе, ухаживали за животными, проверяли, хватает ли им корма. Женщины могли читать над скотиной специальные охранные молитвы, веря, что это поможет защититься от диких зверей.
Хорошим знаком для 17 февраля будет сон о птице. В скором времени вы узнаете радостную новость.
Если же в ночных видениях вам явится свинья, стоит готовиться к тяжелым испытаниям.
Страшный сон в ночь на Николу нужно обязательно рассказать кому-то до обеда. Тогда ничего плохого не случится.
Народные приметы о погоде на 17 февраля
Обильные снегопады 17 февраля предвещают богатый урожай пшеницы. Если в этот день пойдет дождь, весна окажется ранней. Туман на Николу — к хорошей погоде, на улице потеплеет.
Луна светит ярко? Скоро похолодает.
Именинники 17 февраля
17 февраля именины отмечают Анна, Екатерина, Иосиф, Михаил и Василий. Также поздравить нужно Юрия и Андрея.
Рожденные в этот день отличаются завидным чувством юмора, умеют дружить и ценят хорошее отношение. Они легко становятся душой компании. На работе их ценят за трудолюбие и ответственность. У противоположного пола они также пользуются популярностью, редко бывают одиноки.