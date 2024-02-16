Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 17 февраля

Чтобы не рисковать, на Николу Студеного люди вообще могли не выходить из дома. Вместо этого они проводили время с семьей, занимались хозяйством. Была известна примета, согласно которой, отправившись в путь, можно было лишиться ценных вещей, а то и жизни.